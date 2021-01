Omega 3 | proprietà | benefici e dove si trovano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra i vari grassi che occorre conoscere dal punto di vista nutrizionale, due si sono guadagnati una particolare attenzione. Sono due acidi poinsaturi che prendono il nome di acido linoleico e alfa-linoleico. Questi particolari acidi grassi sono classificati come essenziali: questo perché l’organismo umano non è capace di sintetizzarli da sé, ma deve prenderli dall’esterno, ovvero assumerli con l’alimentazione. Una volta introdotti con la dieta, questi acidi grassi vengono trasformati per via metabolica in acidi grassi polinsaturi semi-essenziali. Più precisamente, l’acido linoleico è la fonte degli acidi grassi-6, mentre dall’acido alfa-linoleico derivano gli-3. Gli-3 I principali-3, derivati dall’acido alfa-linoleico, sono l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA). ...