Oggi l’intervento di Conte alla Camera. Ma la vera sfida per la tenuta della maggioranza ci sarà domani a Palazzo Madama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte, dopo la rottura con Matteo Renzi, si presenterà Oggi alle 12 alla Camera e domani mattina al Senato per rilanciare l’azione di governo. Conte farà appello ai ‘responsabili’ sottolineando l’importanza della ripartenza e del legame con l’Europa. Molti interrogativi sui numeri. A Montecitorio non dovrebbero esserci sorprese per la tenuta della maggioranza, ma la vera partita sarà quella di domani a Palazzo Madama. Pd e M5S intanto chiudono all’ipotesi di riportare Italia Viva nella maggioranza. “Noi siamo fiduciosi per martedì – ha detto al Corriere il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio -, ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe, dopo la rottura con Matteo Renzi, si presenteràalle 12mattina al Senato per rilanciare l’azione di governo.farà appello ai ‘responsabili’ sottolineando l’importanzaripartenza e del legame con l’Europa. Molti interrogativi sui numeri. A Montecitorio non dovrebbero esserci sorprese per la, ma lapartitaquella di. Pd e M5S intanto chiudono all’ipotesi di riportare Italia Viva nella. “Noi siamo fiduciosi per martedì – ha detto al Corriere il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio -, ma ...

