Odio la scuola. Amo la scuola

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Odiavo la. Amavo la. Come tutti, ricordo una galleria di edifici più o meno plausibili (il palazzo vecchio delle suore coi suoi chilometri sotterranei e il giardino segreto; la media nuova tutta di vetro e alluminio con la palestra olimpionica; il liceo umbertino con le classi nei cantinati dove c’erano ancora le scritte “Mantenete la calma”, per chi si rifugiava durante la guerra), una galleria d’insegnanti equamente distribuiti tra fantastici e grotteschi, file e file di compagni equamente divisi tra inarrivabili e insopportabili, tra amici per la pelle e nemici giurati. Non è importante cosa ho studiato, a. O meglio, lo è moltissimo, ma non è tutto e soltanto. Ho studiato le cose di tutti, i re di Roma e il teorema di Pitagora, il trapassato remoto e le ...