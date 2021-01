Nuovo record di ascolti su Sky per Inter-Juventus, incontro top della Serie A (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuovo record di ascolti su Sky per Inter-Juventus: ieri sera il big match della 18esima giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini è stato visto in... Leggi su digital-news (Di lunedì 18 gennaio 2021)disu Sky per: ieri sera il big match18esima giornata diA, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky SportA e Sky Sport 251, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini è stato visto in...

Agenzia_Ansa : I morti per #Covid negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati circa 4.500, un nuovo record. E' quanto emerge… - Atalanta_BC : 1???? Luis #Muriel ha raggiunto la doppia cifra dopo sole 16 giornate di @SerieA (e 14 presenze): è un nuovo recor… - elettronica_in : ??Nuovo record per @MouserElecEU con 74 nuovi #produttori alla propria offerta leader del settore. ??Per saperne di… - biscone69 : 3gg, poi appena mi sblocca, anche dopo qlc ora di nuovo mi limitano, credo d'avere il record... del secolo - LupoRamingo : @PresMoratti Ma come, Ronaldo ha fatto un nuovo roboante record: 180 minuti a San Siro senza vedere la palla! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record mondiale indoor La Nuova Sardegna Perché l’Europa teme la crisi politica in Italia

Siamo il maggior beneficiario della straordinaria mole di aiuti decisi da Bruxelles. E torna ad aleggiare il preconcetto su “les italiens”, inaffidabili in quanto incapaci di venire a capo delle propr ...

Nuovo record regionale indoor a Padova in 9’26”38 per Eleonora Vandi

Parte con il piede giusto la stagione di Eleonora Vandi. La pesarese dell’Atletica Avis Macerata ha migliorato il record regionale assoluto nei 3000 metri indoor, correndo in 9’26”38 sulla pista di ...

Siamo il maggior beneficiario della straordinaria mole di aiuti decisi da Bruxelles. E torna ad aleggiare il preconcetto su “les italiens”, inaffidabili in quanto incapaci di venire a capo delle propr ...Parte con il piede giusto la stagione di Eleonora Vandi. La pesarese dell’Atletica Avis Macerata ha migliorato il record regionale assoluto nei 3000 metri indoor, correndo in 9’26”38 sulla pista di ...