Nuovo Piano Assunzionale Regione Puglia: annunciati 754 posti a tempo indeterminato (Di lunedì 18 gennaio 2021) È stato definito dalla Giunta regionale il Nuovo Piano Assunzionale della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, su proposta dell’assessore regionale al Personale Gianni Stea. A darne notizia la Regione stessa in un recente comunicato stampa. Il Piano prevede assunzioni per un totale di 1021 posti, suddivisi in: 754 posti a tempo indeterminato per diverse figure; 228 passaggi di livello; 31 collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co). Tutte le novità sui concorsi in Puglia Nuovo Piano Assunzionale Regione Puglia: nuovi concorsi Sono quindi previsti nuovi concorsi nel 2021 e nel 2022 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) È stato definito dalla Giunta regionale ildellaper il triennio 2020-2022, su proposta dell’assessore regionale al Personale Gianni Stea. A darne notizia lastessa in un recente comunicato stampa. Ilprevede assunzioni per un totale di 1021, suddivisi in: 754per diverse figure; 228 passaggi di livello; 31 collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co). Tutte le novità sui concorsi in: nuovi concorsi Sono quindi previsti nuovi concorsi nel 2021 e nel 2022 ...

LaStampa : Egitto, 50 sarcofagi rivedono la luce: sepolti per secoli accanto alla piramide del faraone Teti - FrancescoBonif1 : Nel nuovo piano pandemico si legge che, con poche risorse, i medici dovrebbero scegliere chi curare. Ma perché tutt… - DarioNardella : Niente fumo nei parchi e alle fermate dei bus. #Firenze mette in campo un altro provvedimento dedicato all’… - joyelejoy : @tutteleragioni lo fanno apposta, puntano ad un nuovo record di voti.. cmq povera carlotta, alla fine è una brava r… - MarisciaFox : RT @Ruttosporc: Gli spifferi Gazzetta sul nuovo nome/logo dell'Inter per mandare in secondo piano le due pere alla Juventus che non ha vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Piano Vaccino Pfizer, il nuovo piano. "Vaccinazioni rinviate via sms" il Resto del Carlino Il neo direttore Asl1 Imperiese ai sindaci: «Ospedale del Ponente, eliambulanza e nuovo personale medico tra le priorità» foto

«Nei prossimi giorni costituirò la direzione strategica con cui costruirò un piano di organizzazione aziendale e un nuovo assetto dei dipartimenti – ha concluso Falco – La norma mi da tempo 180 giorni ...

Bollettino Coronavirus Veneto, solo 321 casi nella giornata, ma 34 vittime. I positivi sotto quota 70mila

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 17 gennaio 2021, aggiornati da Azienza Zero. I contagi del bollettino delle 17 segnala un crollo di positivi che dopo settimane, scendono sotto quota ...

«Nei prossimi giorni costituirò la direzione strategica con cui costruirò un piano di organizzazione aziendale e un nuovo assetto dei dipartimenti – ha concluso Falco – La norma mi da tempo 180 giorni ...Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 17 gennaio 2021, aggiornati da Azienza Zero. I contagi del bollettino delle 17 segnala un crollo di positivi che dopo settimane, scendono sotto quota ...