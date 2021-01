Nuovo DPCM | spostamenti tra regioni consentiti solo per motivi di necessità o rientro alla propria abitazione o residenza

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - Corriere : ?? Tutti i chiarimenti del Viminale. Cosa si può fare e cosa no - NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - Alectoclock : RT @MONIVMIN: Ci parlerà del nuovo dpcm - cercandolejams : RT @MONIVMIN: Ci parlerà del nuovo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

Da questa mattina in Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Molise riprenderanno parzialmente le lezioni in presenza . Anche l’Associazione dei presidi è soddisfatta: "Buona notizia, ora smettiamola con le ...A metà del percorso, sosta per la cena presso il Ristorante La Baracca, con la consegna di dinner box, consumati all’esterno della struttura come predisposto dagli attuali DPCM. Fuochi e bracieri ...