Nudo integrale in prima serata su Rai 3 | sfugge questa foto del Mago Forest | choc da Fabio Fazio | Guarda

Nudo integrale in prima serata su Rai 3, "sfugge" questa foto del Mago Forest: choc da Fabio Fazio

Prego? Nudo integrale (con provvidenziale bollino blu sulle natiche) in prima serata su Rai 3. Siamo negli studi di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, la puntata è quella di domenica 17 gennaio. È il momento del mitico Mago Forest, come sempre vulcanico, incontenibile. E il Mago Forest mostrava una serie di scatti che lo riguardavano. E in uno di questi, come detto e come potete vedere qui sotto, si mostra come mamma l'ha fatto, coperto soltanto da un paio di occhiali mentre guarda il panorama boschivo da un balcone in legno. Si tratta di quella che il Mago Forest definisce "una pubblicità degli occhiali", l'unico "indumento" che ...

Ancora una volta Anna Falchi fa venire un infarto ai suoi fan spogliandosi integralmente (a parte la mascherina) per festeggiare la vittoria della Lazio (3-0) nel derby con la Roma e postando la sua ...

Jennifer Lopez nuda per In The Morning, il video musicale tra i più attesi del 2021. La cantautrice e imprenditrice ...

Ancora una volta Anna Falchi fa venire un infarto ai suoi fan spogliandosi integralmente (a parte la mascherina) per festeggiare la vittoria della Lazio (3-0) nel derby con la Roma e postando la sua ...