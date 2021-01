Non è vero che l’efficacia dei vaccini contro la Covid-19 è tra il 19 e il 29 per cento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra il 13 e il 15 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più segnalazioni relative a due articoli, uno pubblicato su Affaritaliani.it il 12 gennaio e uno pubblicato su Il Giornale il 13 gennaio, secondo cui l’efficacia dei vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna nel prevenire i sintomi della Covid-19 non sarebbe intorno al 95 per cento, come risulta dagli studi clinici pubblicati, ma tra il 19 e il 29 per cento. La notizia è priva di fondamento scientifico e basata su una interpretazione tendenziosa dei dati. Vediamo perché. Innanzitutto quello di cui si parla non è uno studio scientifico, ma un editoriale (ovvero un articolo di opinione) pubblicato il 4 gennaio 2021 sulla rivista medica British Medical Journal da Peter Doshi, redattore della testata, e intitolato “I ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra il 13 e il 15 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più segnalazioni relative a due articoli, uno pubblicato su Affaritaliani.it il 12 gennaio e uno pubblicato su Il Giornale il 13 gennaio, secondo cuideiPfizer/BioNTech e Moderna nel prevenire i sintomi della-19 non sarebbe intorno al 95 per, come risulta dagli studi clinici pubblicati, ma tra il 19 e il 29 per. La notizia è priva di fondamento scientifico e basata su una interpretazione tendenziosa dei dati. Vediamo perché. Innanzitutto quello di cui si parla non è uno studio scientifico, ma un editoriale (ovun articolo di opinione) pubblicato il 4 gennaio 2021 sulla rivista medica British Medical Journal da Peter Doshi, redattore della testata, e intitolato “I ...

