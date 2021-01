“Non abbiate paura, prendetevi le strade". Navalny sfida ancora Putin (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Non abbiate paura, prendetevi le strade: e non uscite per me, ma per voi e il vostro futuro”. Lo ha detto prima di essere trascinato in galera nel suo ultimo appello diffuso sui social. L’Aleksey più famoso della Federazione ieri notte è tornato in patria. Ha abbandonato la Russia incosciente su una barella arancione, ad occhi chiusi, ad agosto scorso. Da Berlino ieri invece è tornato in piedi, bagnato dalla folla che lo ha accolto, nonostante gli arresti delle divise, prima all’aeroporto e poi alla stazione di polizia dove è stato subito trasferito subito dalle forze dell’ordine russe. L’oppositore rimarrà in prigione per i prossimi trenta giorni. Un nuovo processo comincerà a suo carico nelle settimane a venire. Con una sentenza precedente di tre anni e mezzo di galera, poi sospesa, rischia ora di dover scontare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Nonle: e non uscite per me, ma per voi e il vostro futuro”. Lo ha detto prima di essere trascinato in galera nel suo ultimo appello diffuso sui social. L’Aleksey più famoso della Federazione ieri notte è tornato in patria. Ha abbandonato la Russia incosciente su una barella arancione, ad occhi chiusi, ad agosto scorso. Da Berlino ieri invece è tornato in piedi, bagnato dalla folla che lo ha accolto, nonostante gli arresti delle divise, prima all’aeroporto e poi alla stazione di polizia dove è stato subito trasferito subito dalle forze dell’ordine russe. L’oppositore rimarrà in prigione per i prossimi trenta giorni. Un nuovo processo comincerà a suo carico nelle settimane a venire. Con una sentenza precedente di tre anni e mezzo di galera, poi sospesa, rischia ora di dover scontare ...

