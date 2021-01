Night club aperto a Costigliole | venti persone multate dai carabinieri per violazioni della normative anti covid

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I militariCompagniadi Canelli, nell'ambito dei servizi di prevenzione previsti anche per verificare il rispettonormativa, hanno proceduto al controllo di un ...

ASTI_News : Night Club aperto nell’Astigiano nonostante il coprifuoco: venti persone sanzionate dai Carabinieri - ATNews - amival44 : @cappellini_c @Avvenire_Nei @Corriere @VaticanNews @Don_Lazzara @michelegiorgio2 @Pontifex @UCSCEI @TV2000it Succe… - ItalObserver : @valy_s @DeFaveriPhoto @Ussignur_ @CCKKI @mar__bru @Il_Vitruviano Balle, in estate avevano aperto ristoranti, pales… - La_Giulia_87 : @macosinonVALE L’unica cosa che ho scoperto è che faceva il buttafuori in un night club!!! - ValerioPensiero : Il nuovo singolo di @LeleBlade, @EnzoDong_RC e @yung_snapp -

Ultime Notizie dalla rete : Night club

ATNews

I militari della Compagnia Carabinieri di Canelli, nell’ambito dei servizi di prevenzione previsti anche per verificare il rispetto della normativa anti Ccovid, hanno proceduto al controllo di un ...Un morto e quattro feriti gravi. Sarebbe questo il bilancio della sparatoria avvenuta alle 5 del mattino del 17 gennaio in un night club di Phoenix in Arizona. Secondo quanto riportato da ...