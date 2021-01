Net Zero, Bain & Company: “Potenziale da 15mila miliardi di dollari” (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un incremento della produzione di energia rinnovabile dal 17% al 65%, investimenti da 10mila miliardi di dollari per impianti, e un’economia circolare che nel 2030 peserà 2mila miliardi di dollari a livello globale. È quanto afferma Bain & Company, azienda di consulenza globale, che analizzando le sfide poste dal cosiddetto ‘Net Zero’, l’obiettivo Comunitario di neutralizzare le emissioni al 2050, stima un Potenziale giro d’affari da 15mila miliardi di dollari derivante dal raggiungimento di un’economia a Zero emissioni di Co2. Nel dettaglio – spiega Bain & Company – la produzione di energia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Un incremento della produzione di energia rinnovabile dal 17% al 65%, investimenti da 10miladiper impianti, e un’economia circolare che nel 2030 peserà 2miladia livello globale. È quanto afferma, azienda di consulenza globale, che analizzando le sfide poste dal cosiddetto ‘Net’, l’obiettivo Comunitario di neutralizzare le emissioni al 2050, stima ungiro d’affari dadiderivante dal raggiungimento di un’economia aemissioni di Co2. Nel dettaglio – spiega– la produzione di energia ...

