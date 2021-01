Nessuno vuole più Ivanka Trump, nemmeno il Country Club di casa sua (Di lunedì 18 gennaio 2021) Li hanno definiti “criptonite radioattiva”. Un modo pittoresco per spiegare perché attorno a loro si sta facendo il vuoto. Soprattutto in certi ambienti che, fino a qualche anno fa, li accoglievano a braccia aperte. Dopo gli ultimi avvenimenti di Washington (principalmente l’assalto al Partlamento) Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner non sono più i benvenuti non solo a New York, ma anche in Florida. O meglio, nell’esclusivo Country Club della super escludiva isola dove hanno comprato del terreno per costruire una casa. Ivanka Trump e New York: è rottura Finita l’esperienza della casa Bianca, Ivanka e Jared avevano due possibilità: tornare a New York – casa loro da una vita – o trasferirsi al seguito di papà Donald ... Leggi su amica (Di lunedì 18 gennaio 2021) Li hanno definiti “criptonite radioattiva”. Un modo pittoresco per spiegare perché attorno a loro si sta facendo il vuoto. Soprattutto in certi ambienti che, fino a qualche anno fa, li accoglievano a braccia aperte. Dopo gli ultimi avvenimenti di Washington (principalmente l’assalto al Partlamento)e suo marito Jared Kushner non sono più i benvenuti non solo a New York, ma anche in Florida. O meglio, nell’esclusivodella super escludiva isola dove hanno comprato del terreno per costruire unae New York: è rottura Finita l’esperienza dellaBianca,e Jared avevano due possibilità: tornare a New York –loro da una vita – o trasferirsi al seguito di papà Donald ...

Nessuno vuole più Ivanka Trump, nemmeno il Country Club di casa sua

Il Country Club più esclusivo degli Stati Uniti ha fatto sapere che non accettrà la domanda di Ivanka Trump di farne parte. Ecco perché nessuno la vuole più ...

