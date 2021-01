Nel 2020 più iscrizioni nel registro imprese che cessazioni “Ma l’impatto del Covid si vedrà nei dati dei prossimi mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Prima un’avvertenza: i, come ha sottolineato anche il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, vanno letti con “prudenza”. Perché il fatto che, stando Unioncamere/Infocamere, nellealdelleabbiano superato le cancellazioni non significa certo che il coronavirus non abbia avuto un impatto pesante. Questa prima fotografia infatti sconta il blocco fino a luglio di fallimenti e concor. Non solo: normalmente le cancellazioni di attività si concentrano nei primi tre, quando vengono conteggiate anche quelle degli ultimi giorni dell’anno precedente. Quindi è in questo periodo che si vedranno le maggiori ripercussioni della crisi, come ha precisato la stessa Unioncamere. Peraltro, rispetto al 2019 le ...