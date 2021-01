Nei meandri della psicoanalisi della risposta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se la psicoanalisi non porta più la peste, può ancora dirsi psicoanalisi? È la domanda che mi sollecita la lettura del libro dell’amico Massimo Recalcati, “Critica della ragione psicoanalitica. Tre saggi su Elvio Fachinelli”, edito da Ponte alle Grazie, libro che, ripercorrendo i temi cruciali del pensiero dello psicoanalista trentino scomparso nel 1989, è anche un duro atto d’accusa contro la categoria: “Non ho trovato in nessun altro campo professionale una tale condensazione di persone, rose dall’invidia per i colleghi, ciniche, arroganti, settarie, senza un rapporto profondo col desiderio, con poca capacità di amare e di vivere pienamente la vita come nel campo della psicoanalisi”; contro la psicoanalisi post-freudiana e post-lacaniana: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se lanon porta più la peste, può ancora dirsi? È la domanda che mi sollecita la lettura del libro dell’amico Massimo Recalcati, “Criticaragione psicoanalitica. Tre saggi su Elvio Fachinelli”, edito da Ponte alle Grazie, libro che, ripercorrendo i temi cruciali del pensiero dello psicoanalista trentino scomparso nel 1989, è anche un duro atto d’accusa contro la categoria: “Non ho trovato in nessun altro campo professionale una tale condensazione di persone, rose dall’invidia per i colleghi, ciniche, arroganti, settarie, senza un rapporto profondo col desiderio, con poca capacità di amare e di vivere pienamente la vita come nel campo”; contro lapost-freudiana e post-lacaniana: ...

La misura cautelare nei confronti dell’ex assessore comunale Antonio Carannante per tentata estorsione mostra che vi sono altre piste seguite dai carabinieri della Compagnia di Ischia al comando del c ...

È stata completata la riqualificazione dei dintorni del Rio Aurino a Stegona, nei pressi di Brunico. Maggiore capacità di assorbimento in caso di piene e accesso al fiume. Gli interventi di ...

