NBA, Kyrie Irving compra una casa alla famiglia di George Floyd (Di lunedì 18 gennaio 2021) Kyrie Irving è un giocatore che fa sempre parlare di sé. Dentro e fuori dal campo. Nel bene e nel male. Negli ultimi giorni l'asso dei Brooklyn Nets ha fatto discutere per la sua misteriosa assenza dal parquet. Da un po' di partite, infatti, Irving è indisponibile per motivi misteriosi. Irving, al netto di tutti i suoi comportamenti stravaganti, però, è anche un ragazzo impegnato nel sociale e di recente lo ha dimostrato facendo un gesto che merita solo applausi. Stante quanto dichiarato dall'ex giocatore Stephen Jackson, Irving ha comprato una casa alla famiglia di George Floyd, l'uomo afromericano ucciso da un agente di polizia a maggio dell'anno scorso. Jackson, che era molto amico del compianto ...

