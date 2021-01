NBA 2020/2021: stravincono San Antonio e Atlanta, New York passa contro Orlando (Di martedì 19 gennaio 2021) Martin Luther King Day negli Stati Uniti: il giorno in cui si onora l’omonimo attivista e premio Nobel afroamericano. E come di consueto l’NBA gioca tante partite a orari “italiani”. Si parte dalla vittoria dei New York Knicks al Madison Square Garden contro gli Orlando Magic. Il punteggio finale recita un 91-84 che ha visto i newyorchesi avanti praticamente dall’inizio alla fine, controllando il match senza troppi patemi per almeno tre quarti prima di rischiare grosso nell’ultimo parziale. Gli ospiti arrivano fino all’81-80 prima di essere frenati da Julius Randle, autore di sei punti negli ultimi 60 secondi. Per i Knicks 22 punti e 10 rimbalzi di R.J Barrett a cui si aggiungono 21 punti 17 rimbalzi di Randle. Dall’altra parte non bastano i 19 di Terrence Ross e i 18 di Aaron Gordon. Stesso discorso per gli ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Martin Luther King Day negli Stati Uniti: il giorno in cui si onora l’omonimo attivista e premio Nobel afroamericano. E come di consueto l’NBA gioca tante partite a orari “italiani”. Si parte dalla vittoria dei NewKnicks al Madison Square GardengliMagic. Il punteggio finale recita un 91-84 che ha visto i newyorchesi avanti praticamente dall’inizio alla fine,llando il match senza troppi patemi per almeno tre quarti prima di rischiare grosso nell’ultimo parziale. Gli ospiti arrivano fino all’81-80 prima di essere frenati da Julius Randle, autore di sei punti negli ultimi 60 secondi. Per i Knicks 22 punti e 10 rimbalzi di R.J Barrett a cui si aggiungono 21 punti 17 rimbalzi di Randle. Dall’altra parte non bastano i 19 di Terrence Ross e i 18 di Aaron Gordon. Stesso discorso per gli ...

