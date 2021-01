NBA 2020-2021: si ferma CJ McCollum. Almeno una settimana di stop per l’asso dei Portland Trail Blazers (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutte notizie per i Portland Trali Blazers. CJ McCollum, una delle stelle del sodalizio dell’Oregon, rimarrà ai box per Almeno una settimana a causa di un problema al piede sinistro. Lo riporta Sportando. Terry Stots, il coach dei Blazers, ha dichiarato che tra sette giorni verranno rivalutate le condizioni della shooting guard titolare del team rossonero. McCollum, nelle tredici partite disputate fin qui in questa stagione, ha fatto registrare dei numeri clamorosi. La guardia dei Blazers ha segnato la bellezza di 26,7 punti a partita tirando con il 47% dal campo e con un incredibile 44% da tre prendendosi oltre undici triple a match. Statistiche financo migliori di quelle del compagno e stelle assoluta di Portland Damian ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutte notizie per iTrali. CJ, una delle stelle del sodalizio dell’Oregon, rimarrà ai box perunaa causa di un problema al piede sinistro. Lo riporta Sportando. Terry Stots, il coach dei, ha dichiarato che tra sette giorni verranno rivalutate le condizioni della shooting guard titolare del team rossonero., nelle tredici partite disputate fin qui in questa stagione, ha fatto registrare dei numeri clamorosi. La guardia deiha segnato la bellezza di 26,7 punti a partita tirando con il 47% dal campo e con un incredibile 44% da tre prendendosi oltre undici triple a match. Statistiche financo migliori di quelle del compagno e stelle assoluta diDamian ...

