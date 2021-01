Navalny arrestato al rientro a Mosca dopo 5 mesi Appello di Usa e Ue | ' Liberatelo'

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Da agosto l'oppositore russo si trovava in Germania, il Paese i cui medici lo hanno salvatol'avvelenamento da Novichok subito in Siberia

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha definito "inaccettabile» l’arresto di Navalny chiedendone l’immediato rilasciato, così come l’Alto Rappresentante Joseph Borrell.L'oppositore del Cremlino, tornato in Russia dopo 5 mesi di permanenza in Germania, è stato fermato dalla polizia subito dopo il suo arrivo a Mosca. Appelli da tutto il mondo per la sua liberazione.