Navalny arrestato a Mosca | von der Leyen | “Rilascio immediato | Ue monitorerà” Russia | “Occidente vuole distrarre dalla sua crisi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) A poche ore dall’arresto di Alexei, tornato in patria nella sera del 17 gennaio dopo l’avvelenamento di 5 mesi fa, l’oppositore di Vladimir Putin è stato portato al secondo dipartimento del ministero dell’Interno nella città di Khimki, vicinoha trascorso lì la notte e il suo avvocato non è stato fatto entrarepolizia. A riferirlo sono i sostenitori dell’oppositore su Telegram, ripresitestata online Meduza. “si trova nel secondo dipartimento del ministero dell’Interno a Khimki. Indirizzo: Khimki, Prospekt Mira 23a. L’avvocato non è stato ammesso ma promettono di farlo passare stamattina”, ha scritto su Telegram Leonid Volkov, uno dei più stretti alleati di. “L’avvocato di Alexei, Olga Mikhailova, è stata davanti al ...