Navalny arrestato a Mosca in diretta tv | video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alexei Navaly, il dissidente russo, è stato arrestato a Mosca in diretta tv al controllo passaporti dell'aeroporto moscovita di Sheremetyevo, dove era appena atterrato. L'aereo inizialmente doveva atterrare a Vnukovo, ma la destinazione è stata successivamente cambiata con Sheremetyevo, probabilmente per evitare la presenza di giornalisti e sostenitori che lo attendevano. A proposito del rischio di essere arrestato, prima di partire da Berlino per Mosca, Navalny aveva detto: "È impossibile, sono un uomo innocente". Guarda tutti i video Navalny None Navalny: ecco il documentario contro Medvedev e la corruzione None Truppe della Russia in Siria - video Putin invia i suoi soldati a difesa ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alexei Navaly, il dissidente russo, è statointv al controllo passaporti dell'aeroporto moscovita di Sheremetyevo, dove era appena atterrato. L'aereo inizialmente doveva atterrare a Vnukovo, ma la destinazione è stata successivamente cambiata con Sheremetyevo, probabilmente per evitare la presenza di giornalisti e sostenitori che lo attendevano. A proposito del rischio di essere, prima di partire da Berlino peraveva detto: "È impossibile, sono un uomo innocente". Guarda tutti iNone: ecco il documentario contro Medvedev e la corruzione None Truppe della Russia in Siria -Putin invia i suoi soldati a difesa ...

BentivogliMarco : Lo hanno avvelenato, si è salvato e lo hanno arrestato. Responsabile solo di opporsi ad un regime che ha troppe lac… - lauraboldrini : #Navalny arrestato appena atterrato a #Mosca, dove con coraggio ha scelto di tornare. Un evidente atto di repressi… - Corriere : L’oppositore Navalny rientra a Mosca e viene arrestato all’aeroporto in diretta tv - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Navalny arrestato a Mosca. 'Non ho paura, qui è casa mia' #ANSA - saveriolakadima : RT @saveriolakadima: Nei regimi se non possono ucciderti ti perseguono. Accade in Russia, accade in Egitto, accade in Cina, accade in Ugand… -