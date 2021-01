Navalny arrestato a Mosca, dura condanna dell’Unione Europea contro la Russia (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO – Arrestato al suo arrivo a Mosca il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalny. Di ritorno da Berlino, dove era in convalescenza da agosto per l’avvelenamento con il gas nervino Novichok, Navalnyj è stato arrestato per la decisione del giudice di sorveglianza moscovita che, nonostante il lungo ricovero dell’attivista, ha scelto di convertire la sua condanna con sospensione in una pena detentiva per non essersi presentato davanti al suo supervisore. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO – Arrestato al suo arrivo a Mosca il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalny. Di ritorno da Berlino, dove era in convalescenza da agosto per l’avvelenamento con il gas nervino Novichok, Navalnyj è stato arrestato per la decisione del giudice di sorveglianza moscovita che, nonostante il lungo ricovero dell’attivista, ha scelto di convertire la sua condanna con sospensione in una pena detentiva per non essersi presentato davanti al suo supervisore.

BentivogliMarco : Lo hanno avvelenato, si è salvato e lo hanno arrestato. Responsabile solo di opporsi ad un regime che ha troppe lac… - lauraboldrini : #Navalny arrestato appena atterrato a #Mosca, dove con coraggio ha scelto di tornare. Un evidente atto di repressi… - TeresaBellanova : Alexei Navalny, principale oppositore politico di Putin, è stato arrestato al suo arrivo in Russia. Nel condannare… - Gian59342003 : RT @muntzer_thomas: Navalny era talmete perseguitato che è voluto tornare in Russia ben sapendo che all'arrivo l'avrebbero arrestato. Brig… - jadarf1 : RT @lucianocapone: Navalny è stato arrestato al suo arrivo in Russia. L’accusa, evidentemente, è quella di non essere morto dopo essere sta… -