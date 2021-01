Navalny al ritorno a Mosca viene arrestato, volo dirottato. Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Navalny al ritorno a Mosca viene arrestato, volo dirottato Mosca, 18 gen. (askanews) – Bacia la moglie Yulia e si consegna alle forze dell’ordine russe Aleksey Navanly, atterrato nella serata di domenica all’areoporto Sheremetevo di Mosca, con un volo low cost della compagnia Pobeda (controllata di Aeroflot) che doveva concludere la sua traiettoria in realtà a Vnukovo, altro scalo di Mosca a 56 chilometri di distanza. Il volo era partito in orario, con molti giornalisti a bordo che accompagnavano il dissidente, particolarmente critico non soltanto con Vladimir Putin, ma con l’intera classe al potere in Russia. Ma all’avvicinarsi a Vnukovo l’aereo ha iniziato a compiere diverse ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021)al, 18 gen. (askanews) – Bacia la moglie Yulia e si consegna alle forze dell’ordine russe Aleksey Navanly, atterrato nella serata di domenica all’areoporto Sheremetevo di, con unlow cost della compagnia Pobeda (controllata di Aeroflot) che doveva concludere la sua traiettoria in realtà a Vnukovo, altro scalo dia 56 chilometri di distanza. Ilera partito in orario, con molti giornalisti a bordo che accompagnavano il dissidente, particolarmente critico non soltanto con Vladimir Putin, ma con l’intera classe al potere in Russia. Ma all’avvicinarsi a Vnukovo l’aereo ha iniziato a compiere diverse ...

