Navalny , 30 giorni di arresto. La Ue chiede a Mosca di liberarlo subito (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Mi processano in questura, è inaccettabile' dichiara in un video l'attivista politico russo fermato ieri all'aeroporto di Mosca. 'Il nonno che sta nel bunker (Putin ndr) ha così paura di tutto da ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'Mi processano in questura, è inaccettabile' dichiara in un video l'attivista politico russo fermato ieri all'aeroporto di. 'Il nonno che sta nel bunker (Putin ndr) ha così paura di tutto da ...

amnestyitalia : ?? ULTIM'ORA #Russia È stato disposto l'arresto di #Navalny per 30 giorni, fino al 15 febbraio. Evidente il tentativ… - Corriere : Per Navalny 30 giorni di carcere Nato e Ue chiedono di liberarlo - Piu_Europa : ???? #NAVALNY CONDANNATO A 30 GIORNI DI CARCERE Dopo la sentenza di condanna, @navalny si è rivolto direttamente ai c… - Noe_Urdangaray : RT @DomaniGiornale: #Russia, l'oppositore #Navalny condannato a 30 giorni incita il popolo a scendere in piazza contro #Putin. https://t.co… - DomaniGiornale : #Russia, l'oppositore #Navalny condannato a 30 giorni incita il popolo a scendere in piazza contro #Putin. -