Nascosto per tre mesi in aeroporto: ecco perché (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nascosto per tre mesi in un aeroporto, non avendo contatto praticamente con nessuno: ecco svelato il motivo di questa pazzia. aeroporto (web source)Nascosto per tre mesi all’interno dell’area protetta dell’aeroporto internazionale di Chicago-O’Hare. Un uomo, di 36 anni, è stato arrestato dalle forze dell’ordine con il reato di violazione di area riservata a furto. Una storia particolare e che ha fatto sicuramente il giro del mondo. Leggi qui —> Piano Pandemico: quando è stato attivato? Leggi qui —> La scoperta: superterra rovente di 10 miliardi di anni Del tutto inaspettato il motivo per cui ha deciso di isolarsi dal mondo esterno e di vivere per ben tre mesi in solitudine, senza avere contatti con nessuno. ... Leggi su kronic (Di lunedì 18 gennaio 2021)per trein un, non avendo contatto praticamente con nessuno:svelato il motivo di questa pazzia.(web source)per treall’interno dell’area protetta dell’internazionale di Chicago-O’Hare. Un uomo, di 36 anni, è stato arrestato dalle forze dell’ordine con il reato di violazione di area riservata a furto. Una storia particolare e che ha fatto sicuramente il giro del mondo. Leggi qui —> Piano Pandemico: quando è stato attivato? Leggi qui —> La scoperta: superterra rovente di 10 miliardi di anni Del tutto inaspettato il motivo per cui ha deciso di isolarsi dal mondo esterno e di vivere per ben trein solitudine, senza avere contatti con nessuno. ...

rtl1025 : ?? Sull'ipotesi di essere ospiti a #Sanremo2021, @MarroneEmma e @AmorosoOF: 'Non abbiamo mai nascosto la nostra ammi… - goldeanx : RT @heartsgetbr0ken: lo sottovalutarono in molti, forse tutti. venne trattato come una nullità, e per anni, venne oscurato, tenuto nascost… - cyclistwolf : @cuore_drago Troppo peloso ahah non si vedrebbe praticamente ?? poi è il primo, quindi per ora preferisco un posto p… - __flo_wer__ : RT @waldauseyes: quattro mesi fa pensavo 'a facc ro cazz, dove si era nascosto per tutto questo tempo il figlio di alba parietti' ma mai av… - Twitti23291676 : @agenzia_nova Che notizia stupida. Nascosto in aeroporto per paura del covid, ma come si può credere a spiegazioni simili! Bah -