Napoli, si chiude la telenovela Milik: il polacco va al Marsiglia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ormai ci siamo, pochi dettagli ancora e poi Milik diventerà un giocatore del Marsiglia con il Napoli che guadagnerà 13 milioni di Euro (8+5 di bonus) La storia tra Milik e il Napoli era, ormai, finita da tempo, ma adesso c’è anche il nome della nuova squadra che sarà il Marsiglia. L’accordo tra l’attaccante e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ormai ci siamo, pochi dettagli ancora e poidiventerà un giocatore delcon ilche guadagnerà 13 milioni di Euro (8+5 di bonus) La storia trae ilera, ormai, finita da tempo, ma adesso c’è anche il nome della nuova squadra che sarà il. L’accordo tra l’attaccante e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Donchisciotte6 : @SaxSan2 Ma infatti nn è tanto quello la differenza, quanto la tattica degli avversari. Se ti pressano alti e nn co… - ricgaspe : @realvarriale @sscnapoli @acffiorentina @Lor_Insigne @HirvingLozano70 @andreapetagna Grande Chicco sei un grande pr… - PisuDavi : 89’ GOL! Il Napoli chiude il set con Politano #NapoliFiorentina 6-0 - TheOnlyPepp : @capeceedgardo @maserismo @mirkonicolino No. Perché se chiude il campionato falliscono tutte. Napoli compreso - gianlulosito : Ho sempre l'impressione che se il Napoli entra in campo in maniera giusta chiude le partite già nel 1º tempo, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiude Galleria Laziale, chiude per due mesi la corsia di destra da Fuorigrotta a piazza Sannazaro Fanpage.it Normanna Aversa Academy inarrestabile, terza vittoria di fila

Arriva il derby con Ottaviano: si gioca domenica prossima a San Giorgio a Cremano. PRIMO SET. Dopo il primo punto di Palmi subito break di Aversa (1-3) chiuso dal monster block di Cester. L’ace di ...

Bimbi positivi al Covid, scuole chiuse e quarantena ad Afragola e nel casertano

Anche ad Afragola l’ASL Napoli 2 Nord ha disposto la chiusura e la sanificazione di una seconda elementare della scuola dell’infanzia e primaria delle suore compassioniste serve di Maria (Gargiulo) di ...

Arriva il derby con Ottaviano: si gioca domenica prossima a San Giorgio a Cremano. PRIMO SET. Dopo il primo punto di Palmi subito break di Aversa (1-3) chiuso dal monster block di Cester. L’ace di ...Anche ad Afragola l’ASL Napoli 2 Nord ha disposto la chiusura e la sanificazione di una seconda elementare della scuola dell’infanzia e primaria delle suore compassioniste serve di Maria (Gargiulo) di ...