Napoli | scoperto circolo ricreativo abusivo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I Carabinieri dihanno sventato unnel quartiere Vomero. Nella tarda serata di ieri, infatti, hanno visto due ragazzi uscire da un seminterrato in via Caprera. Insospettiti, si sono fermati per chieder loro i documenti e interrogarli su dove stessero andando, nel rispetto delle normative anti-Covid. Poi, però, hanno anche voluto verificare cosa stesse succedendo all’interno dello scantinato e sono dunque entrati per effettuare i dovuti contolli. All’interno, 7 ragazzi tra i 17 ed i 25 anni, riuniti in un vero e proprio, con tanto di biliardo. I giovani sono stati tutti multati per aver violato le normative anti-Covid, e uno di loro (minorenne) è stato denunciato perché trovato con addosso una modica quantità di sostanze ...