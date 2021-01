Napoli, Petagna a rischio per la Supercoppa: solo terapie a Castel Volturno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo sulla Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Fiorentina hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, hanno iniziato la sessione con torello e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura esercitazioni di tiri in porta. Petagna ha svolto terapie e lavoro di scarico in palestra. L’attaccante è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Maradona al 73’ della sfida contro la Fiorentina. “Trauma contusivo al polpaccio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo sulla Fiorentina, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano la sfida dicontro la Juventus in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Fiorentina hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, hanno iniziato la sessione con torello e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura esercitazioni di tiri in porta.ha svoltoe lavoro di scarico in palestra. L’attaccante è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Maradona al 73’ della sfida contro la Fiorentina. “Trauma contusivo al polpaccio ...

