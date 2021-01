Napoli, il report di oggi: terapie e lavoro di scarico in palestra per Petagna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Napoli, il report di oggi: terapie e lavoro di scarico in palestra Petagna, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri; gli altri lavoro tecnino e partitina L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 gennaio 2021), ildidiindiper chi ha giocato ieri; gli altritecnino e partitina L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

junews24com : Allenamento Juve, subito in campo: testa alla Supercoppa. Il report - - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Report Castel Volturno – Petagna ha svolto terapie e lavoro di sca… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, il #report dell’allenamento del 18 gennaio: per Petagna scarico in palestra e terapie - Paroladeltifoso : Napoli, report allenamento - MondoNapoli : Napoli, ecco il report dell'allenamento odierno - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli report Napoli, report allenamento: Terapie e lavoro in palestra per... SpazioNapoli Juventus, il report dell'allenamento: nessuna indicazione su positivi ed infortunati

riportando il report dell'allenamento odierno: "Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 21, la Juve scenderà in campo per affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa ...

Napoli, il report di oggi: terapie e lavoro di scarico in palestra per Petagna

Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ...

riportando il report dell'allenamento odierno: "Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 21, la Juve scenderà in campo per affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa ...Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ...