Napoli-Fiorentina | è polemica per la foto di Callejon con lo staff azzurro

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Lo spagnolo ha fatto infuriare la tifoseria viola per unascattata con loin occasione di. Unadell’attaccante dellaJose’ Maria, ex del Calcio, nello spogliatoio del team, ritratto assieme a parte dellomedico del club campano, ha mandato su tutte le furie alcuni tifosi

Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica esalta la prestazione di Lorenzo Insigne contro la Fiorentina. L'orchestra ha un direttore, ed è lui, Lorenzo Insigne, il capitano che aveva pa ...