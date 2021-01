Musetti-Petrovic oggi, Challenger Istanbul: orario, tv, programma, streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lorenzo Musetti ci riprova. L’azzurrino (n.129 del mondo) va a caccia di riscatto dopo la prematura uscita di scena nelle qualificazioni degli Australian Open 2021. Uscito mestamente al primo turno, il classe 2002 ha alimentato dubbi e perplessità sulla sua prestazione. Ecco, che Musetti in Turchia, a Istanbul, cercherà di voltare pagina e di fare strada nel Challenger che prenderà il via quest’oggi. L’italiano affronterà il serbo Danilo Petrovic (n.144 del mondo) in un confronto che, sulla carta, è alla portata del nativo di Carrara. Tuttavia, sul cemento, Lorenzo ha dimostrato di avere non pochi problemi nell’adattare il suo tennis alla velocità di palla richiesta. Pertanto, il match odierno sarà più un test sulla sua condizione fisica e mentale piuttosto che una sfida ardua al ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lorenzoci riprova. L’azzurrino (n.129 del mondo) va a caccia di riscatto dopo la prematura uscita di scena nelle qualificazioni degli Australian Open 2021. Uscito mestamente al primo turno, il classe 2002 ha alimentato dubbi e perplessità sulla sua prestazione. Ecco, chein Turchia, a, cercherà di voltare pagina e di fare strada nelche prenderà il via quest’. L’italiano affronterà il serbo Danilo(n.144 del mondo) in un confronto che, sulla carta, è alla portata del nativo di Carrara. Tuttavia, sul cemento, Lorenzo ha dimostrato di avere non pochi problemi nell’adattare il suo tennis alla velocità di palla richiesta. Pertanto, il match odierno sarà più un test sulla sua condizione fisica e mentale piuttosto che una sfida ardua al ...

