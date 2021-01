Muriqi, chance a Parma? E i tifosi del Fenerbahce lo rivogliono (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - Ha festeggiato sotto la Curva Nord deserta, ma piena di significato, preso per mano da Immobile e Acerbi. Gran sorriso per Vedat Muriqi dopo il derby vinto con la Roma. Ha dato il suo piccolo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - Ha festeggiato sotto la Curva Nord deserta, ma piena di significato, preso per mano da Immobile e Acerbi. Gran sorriso per Vedatdopo il derby vinto con la Roma. Ha dato il suo piccolo ...

sportli26181512 : Muriqi, chance a Parma? E i tifosi del Fenerbahce lo rivogliono: Il kosovaro ancora a zero reti con la maglia della… - ndl00 : Chance per #Muriqi e #Pereira in attacco, da valutare #Strakosha per la porta, stranamente ancora assente. -

Ultime Notizie dalla rete : Muriqi chance Lazio, Pereira e Muriqi: una chance in Coppa Italia Cittaceleste.it Muriqi, chance a Parma? E i tifosi del Fenerbahce lo rivogliono

ROMA - Ha festeggiato sotto la Curva Nord deserta, ma piena di significato, preso per mano da Immobile e Acerbi. Gran sorriso per Vedat Muriqi dopo il derby vinto con la Roma. Ha dato il suo piccolo ...

Lazio, si scalda Muriqi: la Coppa Italia per mettersi in mostra

Lazio, si scalda Muriqi: la Coppa Italia per mettersi in mostra Vedat Muriqi beneficerà di una chance in Coppa Italia contro il Parma. Il Tucu Correa avrà ...

ROMA - Ha festeggiato sotto la Curva Nord deserta, ma piena di significato, preso per mano da Immobile e Acerbi. Gran sorriso per Vedat Muriqi dopo il derby vinto con la Roma. Ha dato il suo piccolo ...Lazio, si scalda Muriqi: la Coppa Italia per mettersi in mostra Vedat Muriqi beneficerà di una chance in Coppa Italia contro il Parma. Il Tucu Correa avrà ...