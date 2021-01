MotoGP, Razali spiega la scelta di puntare su Valentino Rossi in Petronas: “Per lui abbiamo fatto un’eccezione…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Un pilota come Valentino Rossi meritava di continuare la sua carriera, specialmente dopo una stagione vissuta in mezzo alla pandemia. Per lui abbiamo fatto un’eccezione”. Razlan Razali, boss del team Petronas, ha messo le cose in chiaro svelando alcuni retroscena legati alla trattativa che si è conclusa con lo scambio tra il francese Fabio Quartararo (passato alla Yamaha Factory) ed il nove volte campione iridato Valentino Rossi (trasferitosi alla squadra satellite della Yamaha). “Yamaha ci ha parlato di Valentino a fine 2019. Noi siamo sempre alla ricerca di giovani, come è successo con Fabio Quartararo. Ma avere Valentino è una questione diversa, perché per noi nel 2021 sarà fondamentale avere stabilità e ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Un pilota comemeritava di continuare la sua carriera, specialmente dopo una stagione vissuta in mezzo alla pandemia. Per luiun’eccezione”. Razlan, boss del team, ha messo le cose in chiaro svelando alcuni retroscena legati alla trattativa che si è conclusa con lo scambio tra il francese Fabio Quartararo (passato alla Yamaha Factory) ed il nove volte campione iridato(trasferitosi alla squadra satellite della Yamaha). “Yamaha ci ha parlato dia fine 2019. Noi siamo sempre alla ricerca di giovani, come è successo con Fabio Quartararo. Ma avereè una questione diversa, perché per noi nel 2021 sarà fondamentale avere stabilità e ...

