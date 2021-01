MotoGP | peggiorano le condizioni di Fausto Gresini all’ospedale di Bologna | il manager ha la febbre alta

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie sul conto di, ex pilota di motociclismo (due volte vincitore del Mondiale 125cc nel 1985 e nel 1987) e attualmentedell’omonimo team nel Motomondiale risultato positivo al Coronavirus il 27 dicembre del 2020.è ricoverato presso l’ospedale Maggiore die purtroppo le suesono peggiorate. Il, infatti, ha la. Una notizia frutto di un post su Facebook del figlio Lorenzo: “Ciao a tutti ieri babbo ha avuto un peggioramento con. Non mi piace dilungarmi in spiegazioni sui social, scrivo principalmente per aggiornare gli amici vicini e lontani che ci seguono, ma soprattutto per sensibilizzare. Si dice ...