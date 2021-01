Molinari (Lega): 'Spettacolo immondo, calciomercato con Mastella scout' (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'intervento alla Camera del premier Giuseppe Conte ha dato adito a numerose critiche da parte dell'opposizione, mentre la 'ricerca' dei numeri per la maggioranza al Senato si fa sempre più dura, ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'intervento alla Camera del premier Giuseppe Conte ha dato adito a numerose critiche da parte dell'opposizione, mentre la 'ricerca' dei numeri per la maggioranza al Senato si fa sempre più dura, ...

Ultime Notizie dalla rete : Molinari Lega Crisi, la stoccata di Riccardo Molinari: "E' la fine del M5S" La7 Il Governo Conte supera la prova alla Camera con 321 voti a favore. L’agonia continua

Se alla Camera la fiducia era prevedibile al Senato non è così scontata. La maggioranza assoluta a quota 161 sembra distante.

Molinari (Lega): "Spettacolo immondo, calciomercato con Mastella scout"

Il capogruppo della Lega alla Camera: "L'unico scopo è restare qui fino alla fine per non perdere poltrone e privilegi" ...

