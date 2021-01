Miriam Leone cambia look: su Instagram ci insegna come portare la frangia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Miriam Leone ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra il suo nuovo taglio con frangia cortissima. Una scelta non facile che l’attrice però porta con stile, rendendo il look una tendenza. Miriam Leone si sottopone al giudizio dei follower svelando il nuovo look con un selfie sul suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia si mostra in tutta la sua bellezza, baciata da un raggio di luce che illumina i suoi splendidi occhi verdi, appena truccati. La frangia, tagliata a metà fronte, si intravvede. Miriam commenta semplicemente: “Frangettina”. Ma dagli hashtag “#clara” e “#marilynhagliocchineri” si deduce che il cambiamento forse è avvenuto per esigenze di copione. Infatti, la bella ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha condiviso suuna foto in cui mostra il suo nuovo taglio concortissima. Una scelta non facile che l’attrice però porta con stile, rendendo iluna tendenza.si sottopone al giudizio dei follower svelando il nuovocon un selfie sul suo profilo. L’ex Miss Italia si mostra in tutta la sua bellezza, baciata da un raggio di luce che illumina i suoi splendidi occhi verdi, appena truccati. La, tagliata a metà fronte, si intravvede.commenta semplicemente: “Frangettina”. Ma dagli hashtag “#clara” e “#marilynhagliocchineri” si deduce che ilmento forse è avvenuto per esigenze di copione. Infatti, la bella ...

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone Miriam Leone, la Miss che ha conquistato il... AMICA - La rivista moda donna Capelli: Miriam Leone conferma che la frangetta alla «Bridgerton» è di tendenza

L'attrice siciliana Miriam Leone ha postato su Instagram un selfie con una mini frangetta sbarazzina che ci ricorda quella di Audrey Hepburn e di Daphne Bridgerton. Ed è subito trend ...

L'attrice siciliana Miriam Leone ha postato su Instagram un selfie con una mini frangetta sbarazzina che ci ricorda quella di Audrey Hepburn e di Daphne Bridgerton. Ed è subito trend ...