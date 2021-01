MINA SETTEMBRE | anticipazioni terza puntata di domenica 24 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di martedì 19 gennaio 2021)della fiction, in onda242021 in prima serata su Rai 1:fiction,episodio “Onora il padre”è nervosissima in vista della commemorazione di suo padre, visto che persino la madre non intende prendere parte all’evento e pure Claudio avrà delle remore. Mentre con Domenico il rapporto è molto complicato,riguardo all’amante misteriosa di suo padre concentra i suoi sospetti su una sua vecchia collega. Il caso diriguarda Lucia, una donna incinta e in attesa di sfratto; la storia in questione la porterà a sospettare di Max, il fidanzato di Titti, ma quest’ultima non ...