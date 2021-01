Mina Settembre/ Anticipazioni e diretta 2°puntata: sentirsi grandi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mina Settembre, Anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio: sentirsi grandi, un ragazzo sta commettendo degli errori e l'assistente sociale vuole provare a salvarlo. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)puntata oggi, 18 gennaio:, un ragazzo sta commettendo degli errori e l'assistente sociale vuole provare a salvarlo.

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mina Settembre: le location della fiction ambientata a Napoli - sejcapsq : @moonflovers Lunedì scorso io non ho visto stasera avevo da vedere mina settembre ma ho ceduto al gf - TAESOTTONA : mi vado a vedere mina settembre perchè senno parlo tutta la sera di changkyun - _Alessio_88 : In pratica i casting per Mina Settembre li hanno fatti a Palazzo Palladini... #MinaSettembre -