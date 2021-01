Milik-Marsiglia | cifre e tempistica confermate | countdown da domani

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Arkadiuszall’Oympique: venerdì scorso vi avevamo anticipato la chiusura imminente, aggiungendo che da lunedì (oggi) saremmo entrati nel vivo. Avevamo aggiunto che il weekend sarebbe servito per mettere a posto i dettagli, in effetti è andata proprio così. Ieri abbiamo aggiunto leche sono quelle definitive: 8 più 5 o 9 più 4, una percentuale sulla futura vendita tra il 20 e il 30 per cento. Tutto chiaro: ora si sono accodati anche quelli che avevano parlato di trattativa difficile e addirittura di rifiuti oppure di offerte definitivamente respinte dal Napoli. Il Napoli sta talmente rifiutando che ha ormai accettato. Si tratta di aspettare i prossimi passaggi, quelli finali, che porteranno il polacco a raggiungere la Francia per le visite mediche. Il suo contratto sfonderà il muro dei 4 milioni netti a stagione, ...