Milano, da domani scatta il divieto di fumo all’aperto: sanzioni fino a 240 euro (Di lunedì 18 gennaio 2021) scatta da domani il divieto di fumo all’aperto a Milano. Il 19 novembre 2020 il Comune di Milano ha approvato il “Regolamento per la qualità dell’aria”. Con una serie di interventi, il Comune mira a ridurre la quantità di inquinanti, responsabili di gravi danni alla salute, e che si possono trovare nell’aria della capitale lombarda. Lo stop al fumo all’aperto, che verrà progressivamente intensificato, è solo uno dei nuovi divieti. Nel mirino delle regolamentazioni, gli impianti di riscaldamento, il trasporto su strada, ma anche il legname utilizzato nelle pizzerie con forno a legna. >> Procida Capitale italiana della Cultura 2022: «Un’occasione straordinaria per l’isola» Il divieto di fumare: multe da 40 a 240 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)daildi. Il 19 novembre 2020 il Comune diha approvato il “Regolamento per la qualità dell’aria”. Con una serie di interventi, il Comune mira a ridurre la quantità di inquinanti, responsabili di gravi danni alla salute, e che si possono trovare nell’aria della capitale lombarda. Lo stop al, che verrà progressivamente intensificato, è solo uno dei nuovi divieti. Nel mirino delle regolamentazioni, gli impianti di riscaldamento, il trasporto su strada, ma anche il legname utilizzato nelle pizzerie con forno a legna. >> Procida Capitale italiana della Cultura 2022: «Un’occasione straordinaria per l’isola» Ildi fumare: multe da 40 a 240 ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - DiMarzio : #Mandzukic in arrivo già stasera a #Milano, domani le visite mediche con il @acmilan #Calciomercato @SkySport - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Domani mi aspetto un’Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juven… - FrancescaWho0 : RT @ultimenotizie: Da domani è vietato a #Milano fumare nei parchi, alle fermate del bus, nei cimiteri, sugli spalti delle arene e degli st… - PornoNoblogs : RT @uerterina: Da domani a Milano vietato fumare all’aperto In compenso gratis tutto ciò sempre ogni giorno per i nostri polmoni! https://… -