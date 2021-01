Milan sui social – Theo carica la squadra: “Sempre” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milan NEWS - Sul proprio profilo Twitter, assente a causa del Coronavirus per Cagliari-Milan, Theo ha pubblicato una foto per star vicino alla squadra. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021)NEWS - Sul proprio profilo Twitter, assente a causa del Coronavirus per Cagliari-ha pubblicato una foto per star vicino alla. Pianeta

mauro_suma : @stillejovattene Allora, presto sarà in dotazione alla squadra una versione molto bella senza cappuccio e quella sa… - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Milan sui social - #Theo carica la squadra: 'Sempre' - PianetaMilan : #Milan sui social - #Theo carica la squadra: 'Sempre' - psi0_ : Dopo il Milan thread sui ragni più belli al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui Milan sui social – Theo carica la squadra: “Sempre” Pianeta Milan Cagliari-Milan| Diretta Streaming| Dove vederla in tv

Torna Ibra dal primo minuto. Il Monday Night Cagliari-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del ...

Dicembre-boom per la Juventus sui social: 85 milioni di interazioni

Il club bianconero fa il vuoto su tutte le piattaforme grazie anche alla vittoria sul Barcellona in Champions. Milan e Inter sul podio, ma staccatissimi ...

Torna Ibra dal primo minuto. Il Monday Night Cagliari-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del ...Il club bianconero fa il vuoto su tutte le piattaforme grazie anche alla vittoria sul Barcellona in Champions. Milan e Inter sul podio, ma staccatissimi ...