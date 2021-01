Milan su Junior Firpo del Barcellona come vice-Theo Hernandez (Di lunedì 18 gennaio 2021) Junior Firpo è l’ultima idea del Milan per il calciomercato. Secondo ESPN il terzino del Barcellona può diventare il vice-Theo Hernandez Il Milan continua a sondare il calciomercato nonostante gli arrivi di Meité, Mandzukic e prossimamente anche di Tomori. Sul taccuino di Massara e Maldini sarebbe finito anche Junior Firpo, terzino classe ’96 chiesto in prestito dal Barcellona. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Secondo quanto riportato dalla redazione di ESPN, sul giovane laterale oltre al Milan ci sarebbe anche il forte interessamento del West Ham. I Blaugrana valutano la cessione ma preferirebbero lasciarlo partire a titolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021)è l’ultima idea delper il calciomercato. Secondo ESPN il terzino delpuò diventare ilIlcontinua a sondare il calciomercato nonostante gli arrivi di Meité, Mandzukic e prossimamente anche di Tomori. Sul taccuino di Massara e Maldini sarebbe finito anche, terzino classe ’96 chiesto in prestito dal. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Secondo quanto riportato dalla redazione di ESPN, sul giovane laterale oltre alci sarebbe anche il forte interessamento del West Ham. I Blaugrana valutano la cessione ma preferirebbero lasciarlo partire a titolo ...

AntoVitiello : Il #Milan pensa a Junior #Firpo del #Barcellona come rinforzo sulla corsia sinistra. Dialoghi in corso tra i due club - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, contatti per Junior Firpo: il Barcellona può cederlo a gennaio - Wilc0Roger : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Milan, contatti per Junior Firpo: il Barcellona può cederlo a gennaio - Gianluc21212259 : RT @Luca_Cilli: Con Andrea #Conti che dopo la partita di Cagliari andrà al #Parma, il #Milan ha allacciato i primi contatti con il #Barcell… - 1889milan : RT @AntoVitiello: Il #Milan pensa a Junior #Firpo del #Barcellona come rinforzo sulla corsia sinistra. Dialoghi in corso tra i due club -