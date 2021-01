Milan, prima giornata da rossonero per Mandzukic: domani l’ufficialità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mario Mandzukic sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan: la prima frenetica giornata in rossonero lo porterà alla firma del contratto dopo la gara con il Cagliari È stata una trattativa lampo quella che ha portato all’accordo tra Mario Mandzukic e il Milan. La positività al Covid di Canhaloglu e Rebic, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mariosta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del: lafreneticainlo porterà alla firma del contratto dopo la gara con il Cagliari È stata una trattativa lampo quella che ha portato all’accordo tra Marioe il. La positività al Covid di Canhaloglu e Rebic, Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dalla sconfitta di San Siro alla firma del grande ex con i rossoneri: giorni da incubo per i tifosi bianconeri. Ma è già ora di voltare pagina: mercoledì con il Napoli c'è in palio la Supercoppa ...

UFFICIALE Milan: Mandzukic è un giocatore rossonero

A un certo punto sembrava impossibile, ma alla fine il Milan è riuscito a riportare in Serie A un altro ... al prolungamento di una ulteriore stagione in caso di arrivo tra le prime quattro ...

