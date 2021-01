Milan, Pioli: “Testa all’Atalanta. Mandzukic? Ibra mi ha detto che lo controlla lui” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Milan non molla la presa e si conferma capolista. I rossoneri superano in trasferta il Cagliari per 2-0. Il tecnico Stefano Pioli analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Pensiamo a dare il massimo di gara in gara. La stagione è complicata. Dobbiamo essere tutti pronti e lo siamo stati, facendo una partita seria e di qualità. Grazie ai tifosi per il loro sostegno. La squadra sta dando il massimo. Dobbiamo pensare che la prossima gara sarà la più importante. Concentriamoci sulla sfida contro l'Atalanta. Mandzukic? Ha detto che ci pensa Ibra a tenerlo a bada. I tifosi ci chiedono di essere ambiziosi e di portare il Milan in alto. Sapevamo che se c'era la possibilità di migliorare lo avremmo fatto. C'è bisogno di tanti giocatori. Insisto a spiegare ai miei ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilnon molla la presa e si conferma capolista. I rossoneri superano in trasferta il Cagliari per 2-0. Il tecnico Stefanoanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Pensiamo a dare il massimo di gara in gara. La stagione è complicata. Dobbiamo essere tutti pronti e lo siamo stati, facendo una partita seria e di qualità. Grazie ai tifosi per il loro sostegno. La squadra sta dando il massimo. Dobbiamo pensare che la prossima gara sarà la più importante. Concentriamoci sulla sfida contro l'Atalanta.? Hache ci pensaa tenerlo a bada. I tifosi ci chiedono di essere ambiziosi e di portare ilin alto. Sapevamo che se c'era la possibilità di migliorare lo avremmo fatto. C'è bisogno di tanti giocatori. Insisto a spiegare ai miei ...

