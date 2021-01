Milan, i convocati di Pioli per Cagliari (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come riportato sul sito ufficiale del Milan, ecco i convocati di Pioli per Cagliari. Conclusa la rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Cagliari-Milan, 18° giornata di Serie A in programma lunedì 18 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Ibrahimovi?, Maldini, Roback. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come riportato sul sito ufficiale del, ecco idiper. Conclusa la rifinitura aello, Misterha diramato la lista deirossoneri per, 18° giornata di Serie A in programma lunedì 18 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Colombo, Ibrahimovi?, Maldini, Roback. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

