MILAN – Gli auguri di compleanno del club a Castillejo | Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Video MILAN NEWS - Samuel 'Samu' Castillejo compie oggi 26 anni. Il MILAN gli ha augurato buon compleanno con un breve Video sui social MILAN – Gli auguri di compleanno del club a Castillejo Video Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Samuel 'Samu'compie oggi 26 anni. Ilgli ha augurato buoncon un brevesui social– GlididelPianeta

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - ZZiliani : Nel regolamento-bis FJGC-AJA per le partite della Juventus ci dev’essere scritto che #Bentancur ha licenza di picch… - AntoVitiello : Comunicato dello Strasburgo su #Simakan: 'Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Deve sottoporsi ad un'art… - mamo75r : @SkySport .... ma se questo qui sta bene, tanto da andare al Milan, ma davvero non gli serviva alla Juve? 10 gior… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #VIDEO - Gli auguri di compleanno del @acmilan a @SamuCastillejo | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Castillejo https… -