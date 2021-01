Milan, dopo Mandzukic ecco il nuovo centrale difensivo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tomori al Milan: sarà lui il prossimo colpo di mercato da parte del Milan dopo l’affare Mandzukic. Trattativa serrata con il Chelsea: si va verso la fumata bianca Tomori al Milan per completare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Pioli in vista della seconda parte di stagione. I rossoneri premono con il Chelsea, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tomori al: sarà lui il prossimo colpo di mercato da parte dell’affare. Trattativa serrata con il Chelsea: si va verso la fumata bianca Tomori alper completare il repartoda mettere a disposizione di Pioli in vista della seconda parte di stagione. I rossoneri premono con il Chelsea, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Milan e #Calhanoglu più vicini, si è accorciata la distanza economica tra domanda e offerta dopo l'incontro di ogg… - AntoVitiello : #Milan, incontro nelle prossime ore con l'agente di #Calhanoglu (in arrivo in Italia): fiducia per il rinnovo. Dopo… - marcoconterio : ???? Andrea #Conti del #Milan verso la #Fiorentina. È lui l'uomo del dopo Lirola finito all'#OM. Prestito con obbligo… - SartorSartor : @WeLiveHard @giusChiarolla Nessun tifoso milanista si lamenterà se il Milan non vince lo scudetto. L'obiettivo è la… - Cioffo_ : RT @Luca_Cilli: Con Andrea #Conti che dopo la partita di Cagliari andrà al #Parma, il #Milan ha allacciato i primi contatti con il #Barcell… -