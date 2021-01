Milan, Castillejo: «Sono cambiato. Ibra? Meglio non guardarlo in faccia» (Di martedì 19 gennaio 2021) Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Non c’è miglior regalo di questi tre punti, tornare a vedere Ibra segnare e far gioire la squadra. Un bel regalo di compleanno. C’è stato di tutto nella mia avventura al Milan, quest’estate ho avuto un po’ di problemi fisici e non riuscivo a trovare la mia forza fisica ma ora sto bene, posso aiutare la squadra e questa è la cosa più bella». IbraHIMOVIC – «Ibrahimovic è un esempio, certo, ha 39 anni e corre ancora tanto. Noi che siamo giovani dobbiamo aiutarlo di più, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Samu, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Samu, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. PRESTAZIONE – «Non c’è miglior regalo di questi tre punti, tornare a vederesegnare e far gioire la squadra. Un bel regalo di compleanno. C’è stato di tutto nella mia avventura al, quest’estate ho avuto un po’ di problemi fisici e non riuscivo a trovare la mia forza fisica ma ora sto bene, posso aiutare la squadra e questa è la cosa più bella».HIMOVIC – «himovic è un esempio, certo, ha 39 anni e corre ancora tanto. Noi che siamo giovani dobbiamo aiutarlo di più, ...

