Milan, a Cagliari scelte obbligate: torna Ibra dal primo minuto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cagliari-Milan, probabili formazioni: Ibra dal primo minuto dopo la gara disputata contro il Toro, Meité va già in panchina Cagliari-Milan, pochi dubbi di formazione per i rossoneri con Pioli che avrà praticamente scelte obbligate per sopperire alle assenze dei quattro positivi Rebic, Krunic, Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu. TANTE ASSENZE – In difesa Romangoli e Kjaer faranno da scudo a Gianluigi Donnarumma affiancati da Calabria sulla destra e Diogo Dalot a sinistra; a centrocampo Kessié e Tonali (Meité inizialmente in panchina) dietro il terzetto di fantasisti composto da Hauge a sinistra, Brahim Diaz al centro e Samu Castillejo in vantaggio rispetto al recuperato Saelemaekers a destra alle spalle dell’unica punta: il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021), probabili formazioni:daldopo la gara disputata contro il Toro, Meité va già in panchina, pochi dubbi di formazione per i rossoneri con Pioli che avrà praticamenteper sopperire alle assenze dei quattro positivi Rebic, Krunic, Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu. TANTE ASSENZE – In difesa Romangoli e Kjaer faranno da scudo a Gianluigi Donnarumma affiancati da Calabria sulla destra e Diogo Dalot a sinistra; a centrocampo Kessié e Tonali (Meité inizialmente in panchina) dietro il terzetto di fantasisti composto da Hauge a sinistra, Brahim Diaz al centro e Samu Castillejo in vantaggio rispetto al recuperato Saelemaekers a destra alle spalle dell’unica punta: il ...

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - facciacalcio : Gianni Rivera e Gigi Riva prima di una sfida tra Cagliari e Milan - GiovannaLollo : RT @PianetaMilan: .@acmilan, tutti negativi i tamponi: squadra in partenza per Cagliari | #News - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #Cagli… -