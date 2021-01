Migranti, in Guatemala gas lacrimogeni per fermare la carovana diretta negli Usa (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Gas lacrimogeni, manganelli e blocchi di cemento lungo le strade: così esercito e polizia del Guatemala hanno fermato una carovana di migranti partita dall’Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. E’ accaduto nel fine settimana e ha riguardato almeno un migliaio di persone – tra cui anche molte famiglie con bambini piccoli – originarie per lo più dell’Honduras, partite a causa della povertà e delle violenze. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Gas lacrimogeni, manganelli e blocchi di cemento lungo le strade: così esercito e polizia del Guatemala hanno fermato una carovana di migranti partita dall’Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. E’ accaduto nel fine settimana e ha riguardato almeno un migliaio di persone – tra cui anche molte famiglie con bambini piccoli – originarie per lo più dell’Honduras, partite a causa della povertà e delle violenze.

