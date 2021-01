Migranti: Consiglio italiani all'estero, conferenza Stato-Regioni-Cgie rinviata al 9 febbraio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) - "In considerazione della coincidenza con il dibattito sulla fiducia in Senato, l'incontro organizzato dalla conferenza Permanente Stato-Regioni Province Autonome - Cgie dedicato agli aspetti che determinano oggi il fenomeno migratorio e le ricadute nei Paesi di nuova destinazione è Stato rinviato a martedì 9 febbraio". Lo comunica la segreteria Cgie (Consiglio generale italiani all'estero) del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) - "In considerazione della coincidenza con il dibattito sulla fiducia in Senato, l'incontro organizzato dallaPermanenteProvince Autonome -dedicato agli aspetti che determinano oggi il fenomeno migratorio e le ricadute nei Paesi di nuova destinazione èrinviato a martedì 9". Lo comunica la segreteriageneraleall') del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Lo comunica la segreteria Cgie (Consiglio generale italiani all'estero) del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La situazione nel campo migranti di Lipa sta peggiorando

Nella zona del campo profughi in Bosnia sono arrivati neve e freddo, e le autorità locali non hanno ancora trovato una soluzione per i circa mille migranti senza alloggio ...

Nella zona del campo profughi in Bosnia sono arrivati neve e freddo, e le autorità locali non hanno ancora trovato una soluzione per i circa mille migranti senza alloggio ...